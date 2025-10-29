Al termine della sfida tra Roma e Parma finita con il successo giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN.

GASPERINI A SKY SPORT

Tanti cambi durante la partita, ha avuto un gran da fare.

“Abbiamo avuto difficoltà nella prima mezz’ora, indubbiamente. Molto per merito del Parma e anche per demerito nostro, evidentemente alcune cose non sono ancora abbastanza chiare. Poi nel secondo tempo abbiamo trovato il gol, abbiamo fatto meglio anche se il gol nel finale ha lasciato un po’ d’amaro in bocca”.

C’è sempre una base atletica ottima che esce fuori, anche quando si soffre. Dybala sta molto bene.

“Mi fa piacere, sta molto bene come tutto il resto della squadra. Anche moralmente, è una squadra che sta bene. Abbiamo sviluppato delle buone trame e tenuto il gioco, siamo in crescita”.

Il secondo tempo della Roma è una delle prove migliori in stagione. Ogni partite esce fuori un difensore che fa gol.

“Oggi sicuramente bene. Il fatto di aver spostato Mancini sul centro destra ci ha dato una grande spinta, Hermoso dall’altra parte ha maggiore propensione a uscire e giocare. Ndicka centralmente molto positivo. Loro 3 possiamo alternarli a seconda della partita e degli avversari, questa duttilità – vale pure per Celik – è una grande dote. C’è una base molto positiva e molto forte, come anche per il centrocampo. Ora stiamo crescendo anche in attacco, penso a Dybala e Soulé”.

Cosa deve trovare invece Bailey?

“Deve trovare la condizione. È un ragazzo che abbiamo buttato in campo precocemente, ha bisogno di una o due settimane in più. Ha giocato spezzoni con l’Inter e Plzen, magari non ha recuperato bene dal Sassuolo. Non era il solito Bailey che sprinta e che va veloce, probabilmente saremmo andati incontro a dei rischi, e ho preferito sostituirlo”.

GASPERINI A DAZN

Le condizioni di Ferguson e Bailey?

“Evan ha avuto un problema alla caviglia, che era già dolente nelle scorse settimane. Ha preso una forte contusione, probabilmente una distorsione e quindi non riusciva a stare in campo. Bailey era in difficoltà. Viene da un lungo infortunio e forse l’abbiamo buttato in campo precocemente. Oggi forse non aveva recuperato e ha bisogno di una condizione migliore”.

Tre punti importantissimi e pesanti.

“Sì, pesano e abbiamo anche giocato bene. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, anche per merito del Parma, e per demerito nostro, che ci mettiamo un po’ troppo a prendere le misure giusto. Abbiamo bisogno ancora di rodaggio in questo aspetto, ma quando ci siamo messi a posto abbiamo attaccato a lungo e condotto la partita”.

Gli obiettivi sono cambiati rispetto all’inizio?

“Sì, perché dovevamo fare allenamento domani pomeriggio, invece facciamo mattina. E poi venerdì mattina, sabato pomeriggio e poi domenica andiamo a Milano…”.

Per restare al primo posto?

“Per giocarci la partita. Se vinciamo siamo primi sicuro, sennò dobbiamo sperare anche negli altri”.

Riuscite a indirizzare gli episodi e questo fa la differenza.

“Sì, ma l’episodio del finale del primo tempo non era proprio a nostro favore, con il gol annullato. Dovranno spiegarci questo regolamento perché ci sono stati episodi uguali e o è un errore questo o lo sono quelli. Non ci possono essere valutazioni diverse altrimenti si crea confusione. Aspettiamo chiarezza”.

Hermoso era ai margini, ma forse per lei non lo è mai stato.

“Anch’io pensavo non rientrasse nei piani della Roma, poi però non è andato via. Veniva da un lungo infortunio anche lui, ma ha avuto un impatto positivo con me per il modo di allenarsi e la sua professionalità. È un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli nell’Atletico per anni. Ha conoscenze e determinazione. È un giocatore forte, non solo nelle marcatura e nella fase difensiva. Può sicuramente aiutarci”.

Quanto può aiutare Dovbyk nella sua fiducia?

“È un po’ di settimane che dico che cresce sotto il piano atletico. Ha avuto quei famosi rigori, un’occasione a Firenze, la domenica dopo, contro l’Inter… avrebbe già diversi gol. Quello di oggi è un gran gol. Non solo il gol, con il Sassuolo una bella prestazione. Abbiamo tanti ragazzi, oggi sono riuscito a far esordire Ghilardi. Siamo tanti, ma nella stagione possono avere spazio tutti”.