La Gazzetta dello Sport – A chiarire alcune cose dell’attuale Roma ci ha pensati Gasperini: “L’obiettivo ora è acquisire credibilità soprattutto verso i tifosi – ha detto il tecnico a Sky. La Roma deve essere ambiziosa, guardare sempre in alto”. Una parola quindi sul mercato: “Fabio Silva? Non l’ho sentito, guardo solo ai miei allenamenti”. E poi ancora: “Quando ho parlato con i Friedkin, mi hanno il progetto: far crescere e valorizzare i giovani. L’idea è costruire una squadra che possa crescere negli anni”. E sulla convivenza Dybala-Soulé: “I giocatori bravi possono coesistere”.