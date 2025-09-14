La Roma cade in casa contro il Torino alla ripresa del campionato. Decide un gol di Simeone nella ripresa. Ecco le parole di Gasperini dalla pancia dell’Olimpico, in conferenza stampa:

Cosa non le è piaciuto della Roma?

“Abbiamo fatto una partita giusta: ci è mancata velocità ma non era facile. Per il resto la squadra ha tenuto bene in campo”.

Come mai Dybala centravanti?

“Ci stava per non dare riferimenti alla loro difesa. Dybala è stato molto attivo”.

Dovbyk: ha avuto l’idea di farlo entrare?

“Non ho avuto l’intenzione di farlo entrare. Lo voglio vedere molto dinamico e convinto: lo ripresenteremo e può giocare con Ferguson”.

Il derby è la partita giusta per riscattare il passo falso?

“Perdere non fa piacere. Il derby è una partita a sé e c’è una settimana di tempo per prepararlo”.

Dybala: come sta? Koné?

“Dobbiamo valutare domani: ha avuto un risentimento ma non sembra grave. Koné ha fatto un’ottima gara, poi nel finale sono calati un po’ tutti. Gli posso chiedere di velocizzare di più il gioco”.