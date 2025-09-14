La Roma cade in casa contro il Torino alla ripresa del campionato. Decide un gol di Simeone nella ripresa. Ecco le parole di Gasperini dalla pancia dell’Olimpico, in conferenza stampa:

Cosa non le è piaciuto della Roma?

“Abbiamo fatto una partita giusta: ci è mancata velocità ma non era facile. Per il resto la squadra ha tenuto bene in campo”.

Come mai Dybala centravanti?

“Ci stava per non dare riferimenti alla loro difesa. Dybala è stato molto attivo”.

Dovbyk: ha avuto l’idea di farlo entrare?

“Non ho avuto l’intenzione di farlo entrare. Lo voglio vedere molto dinamico e convinto: lo ripresenteremo e può giocare con Ferguson”.

Il derby è la partita giusta per riscattare il passo falso?

“Perdere non fa piacere. Il derby è una partita a sé e c’è una settimana di tempo per prepararlo”.

Dybala: come sta? Koné?

“Dobbiamo valutare domani: ha avuto un risentimento ma non sembra grave. Koné ha fatto un’ottima gara, poi nel finale sono calati un po’ tutti. Gli posso chiedere di velocizzare di più il gioco”.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE