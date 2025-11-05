Dopo le battute d’arresto contro Lille e Viktoria Plzen in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini affronterà i Rangers di Rohl a Glasgow. Oggi alle 18:30 il mister giallorosso ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match in programma domani alle ore 21.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come sta Dovbyk? È il momento decisivo di dimostrare quanto vale viste anche le molteplici assenze in attacco?

“Sta bene, è a disposizione. Non c’è un momento decisivo e tutto importante e anche la partita di domani lo sarà”.

Che tipo di partita immagini?

“Le partite sono sempre difficili qua. I Rangers è reduce da due ottime gare. Ci aspettiamo una gara sotto l’aspetto atletico molto intensa”.

C’è la possibilità di qualificarsi tra le prime otto?

“Bisogna conquistare quello che è possibile, le due sconfitte in casa ci costringono ad avere molta attenzione e di vincerne almeno tre per la qualificazione. Ci sono delle difficoltà rispetto al nostro campionato, in Europa si hanno dei ritmi molto alti”.

La preoccupa che la Roma produce tanto ma non segna? Si potrà risolvere?

“È evidente che noi abbiamo una percentuale inferiore di gol rispetto a quello che produciamo. Questo però è un dato positivo per il futuro e cerchiamo di lavorarci sopra”.

Quanti cambi ha intenzione di fare, c’è da far un turnover massiccio? Magari qualche giocatore da far riposare.

“Io penso solo alla partita di domani. Abbiamo solo degli infortuni, ma nessuno deve riposare, se uno sta bene gioca. Riposare proprio no, si riposa a casa. Domani vedremo se gioca qualcuno che magari posso provare”.

El Aynaoui l’abbiamo visto in diverse posizioni del campo, potrebbe tornare in attacco visti i vari infortuni?

“Si, potrebbe. Anche se a me pita è più 20 metri indietro”.

Ha notato una leggera flessione su Soulé nel rendimento. Quando gioca con Dybala sembra quasi che stia con il freno a mano.

“Secondo me no, Soulé ha fatto delle buone prestazioni. Per gli attaccanti non è sempre facile dare continuità, ma rappresenta un valore per questa squadra. Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta a giocare meglio gli altri”.