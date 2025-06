Mentre i tifosi della Roma attendono con impazienza l’ufficialità del nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini si concede una breve pausa prima dell’inizio della sua nuova avventura. Il tecnico dell’Atalanta, destinato alla panchina giallorossa, è stato fotografato a Parigi durante una delle giornate del prestigioso torneo di tennis del Roland Garros.

A riportare la notizia è Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, che ha pubblicato lo scatto sui propri canali social. Gasperini appare rilassato sugli spalti del torneo francese, ma il suo viaggio verso la Capitale è ormai imminente: secondo le indiscrezioni, l’allenatore sbarcherà a Roma nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli dell’accordo con la società giallorossa.

L’annuncio ufficiale, atteso entro la fine della settimana, darà il via al nuovo corso romanista, con Gasperini pronto a portare la sua identità tattica e l’esperienza maturata a Bergamo in una piazza esigente come quella capitolina.