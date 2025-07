Corriere dello Sport (R. Maida) – “Sono un po’ preoccupato, tra un mese comincia il campionato, siamo in ritardo”. Gasperini pensa molto più al mercato che al primo test stagionale vinto 14-0 a Trigoria contro il Trastevere. Chiede che il nuovo puzzle della Roma si completi il prima possibile: “Purtroppo ci siamo presentati al via con tante defezioni. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, perché dobbiamo partire bene e in queste condizioni non è facile”.

Mancano almeno un esterno destro, che dovrebbe essere Wesley, un difensore centrale – forse Ghilardi, e una seconda punta. “Conosciamo i profili dei giocatori che devono arrivare: tutti giovani pimpanti e forti, quindi mi aspetto una bella accelerazione dal mercato”. La nota lieta è il ritorno di Dybala, che ha giocato un tempo e segnato due gol. Su questo Gasperini è soddisfatto: “Paulo è arrivato al raduno con una buona base di allenamento. Non calcia ancora al meglio ma ha voluto fare 45 minuti: è un buon segnale”. E poi: “Dybala centravanti è una soluzione di emergenza”.

Dei primi giorni di ritiro Gasperini è contento: “Ho trovato una squadra molto attenta che vuole riprendere la stagione come ha finito la scorsa”. Sull’amichevole: “Sono le prime partitelle, servono a ricercare la posizione in campo. I giocatori si stanno adattando ai ritmi nuovi”.