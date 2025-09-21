La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “I derby che restano sono quelli che vinci. Quelli che pareggi non si ricordano e quelli che perdi li dimentichi…”. Gian Piero Gasperini il derby lo gioca per vincere. Nei giorni scorsi il tecnico ha studiato una mossa a sorpresa, quella del centrocampista in più. In quella posizione Gasperini ha provato sia Pellegrini che Pisilli, con l’ex capitano che sembra in vantaggio. “Per me Lorenzo è un giocatore potenzialmente molto forte. Io lo voglio recuperare”.