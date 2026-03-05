Gian Piero Gasperini ha tenuto oggi un intervento all’Università Cattolica del Sacro Cuore, durante una lezione dal titolo “Oltre la medicina – Il coraggio di sbagliare”. Nell’Aula Gemelli l’allenatore ha dialogato con gli studenti affrontando vari argomenti, tra cui anche la decisione di guidare la Roma.

Il tecnico originario di Grugliasco ha spiegato cosa lo abbia spinto ad accettare la proposta del club capitolino: la voglia di rimettersi in gioco in quella che molti considerano una delle piazze più impegnative del calcio italiano, Roma. Secondo Gasperini, riuscire a ottenere risultati in un contesto così esigente può offrire una soddisfazione ancora maggiore, anche se il rischio di fallire è molto alto. L’allenatore ha poi sottolineato che la motivazione principale è stata proprio il desiderio di affrontare una nuova sfida. Per lui il calcio, come la vita, è fatto di prove da superare: ciò che conta è affrontarle con determinazione e dare sempre il massimo. Ha aggiunto che, qualunque sarà l’esito dell’esperienza, avrà la certezza di averci messo tutto se stesso, e questo per lui ha un valore enorme. Al termine dell’incontro, le sue parole sono state accolte da un lungo applauso degli studenti presenti. Ancora una volta Gasperini ha mostrato quanto tenga a questa nuova avventura, lasciando intendere chiaramente che il suo obiettivo è ambizioso.