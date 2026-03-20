Gasperini: “Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti. Un peccato aver fatto certi errori“

Durante il post partita di Roma-Bologna, Gian Piero Gasperini ha lasciato delle dichiarazioni su Sky Sport.

LE PAROLE DI GASPERINI

Gli appassionati di calcio hanno visto una bella partita:

“È stata una partita molto avvincente. C’è grande rammarico, abbiamo visto il meglio e il peggio di ciò che possiamo fare. Il meglio in quasi tutta la partita, il peggio nei gol subiti. Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti contro una squadra forte come il Bologna. Un peccato aver fatto certi errori…”.

Nelle ultime settimane si sono un po’ ripetuti questi episodi individuali:

“Anche Mancini ha sbagliato in occasione del primo gol, quando è rimasto a terra dopo una trattenuta. Era una situazione abbastanza anomala, ma questi errori sono costati dei gol”.

L’attenzione difensiva è cambiata nelle ultime settimane:

“Il livello si alza, così come la fatica e la pressione. Abbiamo fatto tante cose buone e recuperato tre gol, l’inerzia della gara sembrava a nostro favore. Ma quando sbagli così ci sta che perdi…”.