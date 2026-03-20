Gasperini a secco: “Errori grossolani, gara buttata. I fischi dettati dalla delusione”

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso) – È finita con tanta rabbia, ma con la consapevolezza almeno di aver dato tutto. Un incontro che sarà ricordato a lungo in ogni caso. E un ko, allo stesso tempo, che spinge più in là crisi di risultati dei giallorossi: fischiati da gran parte dell’Olimpico a fine gara, fuori dalle coppe a marzo per il secondo anno di fila e a secco di vittorie da un mese esatto.

Gian Piero Gasperini cerca di rialzare il morale: “È stata una sfida molto avvincente. Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che siamo. I fischi sono stati dettati dalla delusione della gente, non di sicuro dalla prestazione dei ragazzi. Una gara determinata. Abbiamo sbagliato su tutti i gol. È un peccato perché non puoi concederli a una squadra come il Bologna. Siamo stati superiori all’avversario in tanti aspetti, poi abbiamo buttato via la partita”.

Un cambiamento netto rispetto alla Roma con la miglior difesa per tutto il girone d’andata. “Colpa magari di un po’ di fatica e pressione in più. Io ho visto anche molte cose buone. Una squadra che rimonta due gol, che gioca in quel modo. L’inerzia della gara sembrava a nostro favore, poi sbagli in quel modo e ci sta che perdi. Ma la prestazione è sempre stata di livello”.

Poi l’allenatore torna sulle tante assenze in attacco: “Non ho molta possibilità di fare cambi, loro hanno potuto mettere tre attaccanti freschi in un momento importante. Per fortuna, abbiamo trovato un Malen straordinario, ma nel girone d’andata avevo più soluzioni con Dybala, Ferguson, Soulé e gli altri. Non arrivare a giocatori con certe caratteristiche sta pesando, ma non posso recriminare nulla ai ragazzi. Vaz? È un ragazzo giovanissimo, pesa il fatto che è stato pagato tanto. Ci si aspetta tanto, ma ha bisogno di crescere. Per puntare a traguardi più alti ci sono mancati giocatori di livello notevole come Dybala o Soulé”.

E ora bisognerà rialzare la testa subito e concentrarsi sulle ultime nove gare di campionato per inseguire la migliore collocazione europea possibile. “Dobbiamo provare ad entrare tra le prime quattro”, conclude Gasp.