Movimenti interessanti nella capitale, dove l’attenzione resta alta intorno al futuro della panchina della Roma. Gian Piero Gasperini, sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico giallorosso, è sbarcato questa mattina a Fiumicino, alimentando le voci sul suo imminente arrivo alla guida del club.

L’allenatore, reduce da 9 lunghi anni con l’Atalanta, è giunto a Roma per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex attaccante a Bergamo. Nessuna dichiarazione ai cronisti presenti in aeroporto, ma la sua presenza nella capitale potrebbe preludere a nuovi sviluppi.

Gasperini è ancora formalmente legato all’Atalanta, ma la separazione è ormai in fase avanzata e, una volta definiti gli ultimi dettagli, sarà libero di firmare con la Roma. Non è escluso che nei prossimi giorni possa recarsi a Trigoria per un incontro decisivo con la dirigenza. L’attesa per l’annuncio ufficiale, insomma, potrebbe essere agli sgoccioli.