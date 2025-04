Maurizio Gasparri, è intervenuto nella trasmissione Fuoriclasse senza fare uso di mezzi termini. Il senatore, dichiarato tifoso giallorosso, nelle sue dichiarazioni, è intervenuto riguardo la vicenda del nuovo allenatore e la gestione Friedkin. E le sue parole sono tutt’altro che buone al riguardo.

Il parlamentare, si è chiarito riguardo la vicenda allenatore, che nelle scorse settimane erano state discusse diverse scelte per motivi sportivi, ma Gasparri, interessa tutt’altro: “Nuovo allenatore della Roma? L’importante è che non sia un ex allenatore della Lazio!”.

Il senatore, inoltre ha voluto dire la sua sulla gestione americana dei Friedkin. Tutt’altro che democratica la sua visione della proprietà alla quale rivolge forti parole: “I Friedkin? Mi auguro che se ne vadano. A me dello stadio non me ne frega niente. Il calcio non è lo stadio, è la squadra.”.