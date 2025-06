La Repubblica (M. Juric) – Gasperini, ora allenatore della Roma, vuole Krstovic per l’attacco. Il Lecce chiede 30 milioni e non sembra disposto a scendere. Milan e Leeds sono interessate, ma la Roma vorrebbe Krstovic come alternativa a Dovbyk. Più mobile il montenegrino, centravanti d’area l’ucraino. Abraham, tornato dal Milan, non è convinto e la Roma cerca offerte per evitare minusvalenze. Se arriverà quella giusta, partirà per lasciare spazio a Krstovic o Scamacca, ma quest’ultimo ha problemi fisici un po’ troppo ricorrenti.