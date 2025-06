La Repubblica (M. Juric) – Manca solo il comunicato per poter annunciare Gasperini come prossimo allenatore della Roma. Da delineare poi lo staff. Sicuramente lo seguirà Tullio Gritti, storico vice di Gasp, mentre rimarrà a Bergamo Cristian Raimondi. Ancora da valutare quanti preparatori atletici verranno a Roma: Gasp vuole i suoi fedelissimi.

Domani Gasperini sarà a Roma per il matrimonio di Scamacca e poi si trasferirà a Trigoria per iniziare il lavoro di programmazione e pianificazione della nuova stagione. Intanto ieri è stato venduto Dahl, riscattato dal Benfica a cui era in prestito. Resta aperto il caso Svilar: il club non ha mai risposto alla proposta di 3.6 milioni fatta dall’agente.