La Repubblica (M. Juric) – La Roma aveva una certezza. E ha perso anche quella. Paulo Dybala dal dischetto era sinonimo di sicurezza: diciotto rigori segnati su diciotto da quando veste la maglia giallorossa. A San Siro l’incantesimo si è rotto: proprio la Joya ha sbagliato il tiro più pesante, quello che poteva regalare il pareggio e riportare la Roma al primo posto insieme al Napoli. È finita 1-0 per il Milan, ma il risultato pesa soprattutto perché a tradire è stato il giocatore più affidabile, il simbolo tecnico di questa Roma.

Prima il rigore parato da Maignan, poi la mano sulla coscia: come nel 2022 contro il Lecce, come a settembre scorso contro il Torino. Appena i problemi muscolari sembrano svaniti, la fragilità dell’argentino torna a bussare. E al quinto match da titolare in due settimane, i muscoli saltano.