Il Tempo (G. Turchetti) – Buone notizie per Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto Wesley nella giornata di ieri hanno escluso lesioni. In realtà, non c’è mai stato grande allarmismo dalle parti di Trigoria. È stato chiaro, fin da subito, che il piccolo problema tendineo accusato alla coscia sinistra durante il ritiro con la nazionale brasiliana non destasse eccessiva preoccupazione. L’esterno classe 2003 ieri ha lavorato individualmente e, oggi, se non avvertirà fastidio, potrebbe anche essere aggregato al resto del gruppo. Spetterà, poi, all’allenatore giallorosso decidere se risparmiarlo domenica contro il Torino (ore 12:30) oppure concedergli dello spazio, magari anche dal primo minuto.

L’alternativa a Wesley sulla corsia di destra resta Rensch, che nelle prime due giornate di campionato ha raccolto una manciata di minuti sul lato opposto. Gasperini può finalmente lavorare con la rosa al completo dopo le due settimane di sosta per le nazionali e, a due giorni dalla partita dell’Olimpico, conserva ancora qualche dubbio di formazione. A partire da chi affiancherà Soulé sulla zona sinistra della trequarti alle spalle di Ferguson, reduce dai due gol segnati con l’Irlanda. Dopo due ingressi a gara in corso, questa volta Dybala potrebbe strappare una maglia da titolare, mettendo in panchina El Shaarawy che non ha convinto pienamente nelle prime uscite. Da capire, poi, se verrà confermato dall’inizio il terzetto difensivo composto da N’Dicka, Mancini ed Hermoso, con quest’ultimo che sta offrendo garanzie nell’insolito ruolo di centrale di destra. In mezzo al campo, invece, Gasp dovrebbe ripartire da Cristante e Koné.