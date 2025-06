La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Lavoro e obiettivi, per riportare il prima possibile la Roma in Champions League. Con il cuore, il sudore e l’identità: “Il risultato massimo penso che possa essere la Champions, questa Roma ancora non è in grado di lottare per lo scudetto”.

Per portare la Roma stabilmente in Champions, Gasperini conosce solo una ricetta: il lavoro. “Sono un gran lavoratore. Mi piacerebbe che tutti i giocatori puntassero a fare la loro miglior stagione della carriera”. Si parte da una base importante: “Dybala va bene così ma spero stia sempre bene e in salute. Pellegrini deve avere la mentalità di fare la migliore stagione. Soulé deve fare gol e assist”.