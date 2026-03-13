LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Con due sterzate stava vincendo la partita. Da solo. Ma Donyell Malen, questa volta, ha fatto il miracolo a metà: ispirando il pareggio di Lorenzo Pellegrini ma stampando sul palo il possibile gol del successo. Alla fine al Dall’Ara finisce 1-1, con Roma e Bologna che si danno appuntamento alla prossima settimana. Per gli uomini di Gian Piero Gasperini è anche un grande sospiro di sollievo. Un pareggio, in rimonta, che rimette in piedi la qualificazione dopo l’iniziale svantaggio firmato Bernardeschi. O meglio, finalizzato dall’attaccante italiano ma pensato e costruito da Jonathan Rowe, ala sinistra di piede destro che per settanta minuti ha fatto impazzire la difesa romanista.

Esattamente quel tipo di giocatore che ha portato Massara ad acquistare Zaragoza. Per lui ieri 45 minuti di leggerezza fisica e imprecisione balistica. Talmente evanescente da far ripensare a Gasperini il modulo scelto ad inizio match. Fuori lo spagnolo, dentro Vaz. Rowe poteva essere un giocatore della Roma. Prestito con riscatto dal Marsiglia: in estate era tutto deciso. Ma da Trigoria il semaforo verde non è mai arrivato. Perché il nome per Gasp era quello di Sancho.

Sliding doors. Che Pellegrini spera di aver riaperto con il gol del pareggio. Una risposta alle ultime opache prestazioni e forse una promessa per il futuro, tutto ancora da decifrare. Facendo quello che gli chiede il tecnico. Assist e gol, da aggiungere a quelli di Malen. Perché senza Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson, con Vaz ancora acerbo, Zaragoza e Venturino non giudicabili, l’attacco è tutto sulle spalle dell’olandese. E del numero 7. La miglior seconda punta a disposizione.