Gasp si affida a Dovbyk per battere Rangers: “Vogliamo qualificarci”

La Repubblica (M.Juric) – “Dovbyk sta bene”. E questa sera guiderà l’attacco spuntato della Roma contro i Rangers. Non lo ammette Gasperini, ma l’emergenza in avanti obbliga l’allenatore a puntare sull’ucraino per ritrovare quel gol che mancano disperatamente all’attacco romanista: “Per fortuna non è tra gli infortunati, quindi è a disposizione. Non c’è mai un momento decisivo in assoluto per un calciatore: ogni gara ha la sua importanza. E quella di domani è importante”.

Dovbyk titolare allora: lo stop di Dybala e il nuovo infortunio di Bailey, che ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e ne avrà per due settimane, non lasciano alternative. Accanto all’ucraino ci sarà Soulé. “Sta facendo bene, è quello che gioca di più – prosegue Gasp – a volte sembra stanco, ma è normale. Non credo che la presenza di Dybala lo limiti: anzi, Paulo èun riferimento tecnico che aiuta tutti quelli che gli giocano vicino. Questa è la forza dei giocatori veri”.

I giallorossi all’Ibrox Stadium (ore 21) si giocano una fetta di Europa. Dopo le due sconfitte consecutive con Lille e Viktoria Plzen, la squadra è chiamata a invertire la rotta in una fase a gironi che, a metà del cammino, si è fatto complicato.

Sul piano tecnico Gasperini si aspetta una partita fisica e intensa: “Quando vieni a giocare su questi campi trovi sempre ambienti caldi e squadre molto britanniche. I Rangers, dopo il cambio di allenatore, hanno fatto due ottime partite. Ci aspetta una gara molto impegnativa dal punto di vista atletico: serviranno concentrazione e condizione per fare bene”.

Dopo tre giornate, la Roma è ferma a tre punti. Per restare in corsa servono almeno tre vittorie nelle prossime cinque partite: “Prima di tutto bisogna conquistare la qualificazione. Le due partite in casa ci obbligano a fare grande attenzione. In Europa League non esistono gare semplici: i ritmi sono diversi rispetto al nostro campionato e lo si vede da come fanno fatica anche altre squadre italiane”.

In Scozia Gasp potrebbe rinunciare a qualche titolare, ma esclude un turnover massiccio: ” Non c’è nessuno che ha bisogno di riposare, a parte gli infortunati. Qualcuno può giocare per essere valutato, ma chi deve rispondere lo fa a casa”. Possibile comunque lo stop per Ndicka (con Hermoso a sinistra) e per Koné, con Cristante arretrato in mediana insieme ad El Aynaoui: “mi piace vederlo 20 metri più indietro, ma può fare anche il trequartista. È un ragazzo duttile”.

A completare il centrocampo, torna da titolare Pellegrini nel ruolo ibrido di trequartista di sinistra.