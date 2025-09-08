Il Messaggero (S. Carina) – C’è un’altra Roma, fatta di nove giocatori ancora ai margini. Da Pellegrini, pronto a reinventarsi a centrocampo pur in vista dell’addio, a Dovbyk che deve ritrovarsi dopo un’estate vicina alla cessione. Ci sono Ghilardi e Pisilli, rimasti a guardare nonostante la buona estate, ed El Aynaoui chiuso da Cristante e Koné. Bailey, fermo per infortunio, sarà atteso a fine mese: i suoi numeri (32 gol e 24 assist) confermano che può essere l’esterno che manca.

Curiosità anche per gli ultimi arrivi: Tsimikas può insidiare Angeliño o affiancarlo in un 3-4-3, mentre Ziolkowski è già stato paragonato da Boniek a Huijsen. Con l’Europa League in arrivo e il tour de force fino a Natale, ci sarà spazio per tutti: Gasperini conta su alternative che presto diventeranno decisive.