Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sette ore a Trigoria per l’inizio dell’era Gasperini alla Roma. Il nuovo tecnico giallorosso ha visitato in lungo e in largo il Fulvio Bernardini, accompagnato dall’agente Mossio: campi, palestra, ristorante, uffici, sala trofei, media center e area relax. Con lui anche il senior advisor Ranieri (che ha rinunciato a “The Coach Experience”) e il responsabile dell’area tecnica Ghisolfi.

Dopo il pranzo insieme, via a una lunga serie di riunioni: con Ranieri si è parlato della squadra, anche sotto il profilo umano; con Ghisolfi del mercato. Gasperini ha chiesto almeno cinque rinforzi: un centrale (piacciono Balerdi, Lucumi e Kossounou), un attaccante (Lucca e Krstovic in Italia), un trequartista simile a Lookman (Mijnans e Paixao), un centrocampista (Frattesi il sogno, si lavora anche su Gouna-Douath) e un esterno destro.

Forte anche l’interesse per i giovani, su tutti Felipe Chavez (classe 2007 del Bayern, 18 gol e 13 assist) e Giacomo Raspadori, da tempo nei radar giallorossi. L’annuncio ufficiale può arrivare oggi, ma al massimo nei primi giorni della prossima settimana. Firma triennale da 5 milioni a stagione più bonus.