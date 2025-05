Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dopo mesi di calma, ora la Roma accelera per chiudere con Gasperini. Ghisolfi e Ranieri spingono per organizzare il meeting finale con Dan Friedkin, che potrebbe avvenire oggi o al massimo domani. La trattativa economica è già definita, grazie anche al ruolo di garante di Ranieri. Gasperini, in attesa nella sua casa a Torino, ha chiesto all’Atalanta il via libera per trattare, e l’addio dovrebbe avvenire senza tensioni né contributi da parte della Roma.

Il progetto triennale presentato prevede il ritorno stabile in Champions e competitività in Europa League. Il tecnico attende rassicurazioni sul mercato, soprattutto in vista della stagione 2026-27, quando finiranno i vincoli del Fair Play Finanziario. Dopo il mancato accordo del 2019, stavolta il matrimonio con la Roma può davvero andare in porto.