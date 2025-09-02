La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’ultima giornata di mercato per la Roma si è conclusa in modo mesto, senza battere neanche un colpo. Massara resta con gli otto acquisti chiusi in precedenza ma l’insoddisfazione della piazza era netta ed evidente. Tutto sommato, nella Roma sono soddisfatti della campagna acquisti, soprattutto in considerazione delle limitazioni del financial fair play.

Ma soprattutto la Roma è soddisfatta di non aver venduto nessuno dei pezzi pregiati, ad iniziare da Koné e Svilar (ma anche Ndicka). A conti fatti la società è felice per la rosa allestita ed è convinta che sia coperta in ogni reparto e più forte dello scorso anno. Il tecnico però si aspettava una serie di colpi che non sono arrivati. Ad iniziare dal trequartista sinistro. Poi Gasp voleva un altro attaccante al posto di Dovbyk e un centrocampista – Pessina, che sembrava quasi fatto.