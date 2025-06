Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma di Gasperini riparte dai giovani, con un progetto costruito su talento e crescita. Il primo nome chiave è Matías Soulé, classe 2003, arrivato dalla Juve per 30 milioni: per Gasperini può essere l’Ilicic giallorosso. Certezza in porta è Svilar, vicino al rinnovo a 3 milioni netti più bonus. In mezzo al campo c’è Manu Koné, classe 2001, prototipo del mediano moderno, mentre in difesa spicca N’Dicka, mai sostituito in campionato e valutato almeno 40 milioni.

Il vero banco di prova sarà la crescita dei talenti di casa. Baldanzi, trequartista brillante ma ancora da definire tatticamente, e Pisilli, centrocampista intelligente ma acerbo, saranno centrali nel progetto. Da rilanciare anche Rensch, esterno moderno con potenziale da titolare, e Salah-Eddine, ancora da scoprire. Gasperini dovrà costruire risultati e identità, puntando su una rosa giovane e ambiziosa.