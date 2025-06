La Repubblica (M. Juric) – Tra oggi e domani arriverà il comunicato che ufficializzerà Gasperini come allenatore della Roma fino al 2028. Svilar è il primo nodo da sciogliere per Gasp, che proverà in tutti i modi a trattenere il portiere più forte della Serie A.

Intanto i tifosi della Roma continuano a chiedersi il motivo della mancata chiamata in Azzurro di Mancini e Cristante: “Mi è dispiaciuto non convocarli, stanno facendo benissimo”, ha chiosato ieri Spalletti in conferenza stampa. Soprattutto il difensore, protagonista di un girone di ritorno ad altissimi livelli.