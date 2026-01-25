Gasp insegue l’Europa che conta con i sorrisi di Dybala con i gol di Malen

Il Messaggero (Paolo Liguori) – C’è stato un momento in cui Dybala ha ricominciato a divertirsi: quando ha liberato la testa, smesso di farsi domande e di vivere il contratto in scadenza come una sconfitta personale. Ora è sereno, e il primo a esserne felice è Gasperini. Su di lui si appoggia il tecnico, su di lui fa affidamento tutta la Roma anche stasera contro il Milan, dentro una partita che per il club dei Friedkin sa di svolta.

Mai un big match vinto, mai un pareggio in questa stagione: un successo oggi avvicinerebbe la Roma a quell’obiettivo che puntualmente sfugge. Dybala più Malen formano la nuova coppia, una connessione naturale. Il “nuovo” Paulo vuole godersi il percorso e regalare un sorriso alla Roma.

E poi chissà: con un ingaggio più che dimezzato rispetto agli attuali 8 milioni e una Roma in Champions, lo scenario potrebbe perfino cambiare in modo clamoroso.