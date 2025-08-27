La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Gian Piero Gasperini ha atteso e sperato, ma forse ora non ci crede più nemmeno lui. Jadon Sancho non ha sciolto la riserve neppure ieri, tenendo ancora in stand-by la trattativa con il club giallorosso, ma superando ormai quella linea di confine (per tempistica e per una questione di convinzione) dalla quale non si torna più indietro. Quando anche le speranze di un irriducibile guerriero come il tecnico hanno lasciato il posto ad un certo punto al pessimismo su una svolta che non è arrivata e non arriverà, ecco che la Roma non ha perso ulteriore tempo. E, continuando a trattare con lo stesso agente dell’inglese, Emeka Obasi, ha portato avanti contemporaneamente l’operazione Tyrique George, talento del Chelsea classe 2006 su cui gli addetti ai lavori puntano ad occhi chiusi.

Oggi la probabile presenza a Trigoria anche di Dan Friedkin avrà nel caso un significato ben preciso. Servirà a dare una “spallata” alle ultime questioni in sospeso sul fronte del mercato in entrata e in uscita. A partire proprio dal nodo esterno d’attacco. George è invece il presente, il nuovo che avanza, il gioiellino da affidare alle mani sapienti di Gasp per farne un nuovo “crack”. Un 19enne che nella scorsa stagione si è messo in evidenza sotto gli occhi di Maresca con 3 gol e 5 assist in 27 gare, riuscendo a volte da subentrato a lasciare tracce palpabili del suo passaggio in campo.

A intrattenere tuttora le parti a Londra è la formula del suo passaggio in giallorosso: non più in prestito ma a titolo definitivo. Una cessione a cifre che si aggirano attorno ai 21-22 milioni. Ma con uno stipendio decisamente più alla portata rispetto a quello chiesto da Sancho (basterebbe un contratto da meno di 2 milioni a stagione). Da sciogliere il tema relativo alla percentuale di rivendita che il Chelsea vorrebbe mantenere almeno al 30%.

Ancora in piedi per qualche ora l’affare Fabio Silva, da ingaggiare però in prestito con diritto di riscatto dal Wolverhampton, ma c’è il Borussia Dortmund che preme. Massara vuole accontentare Gasperini con un attaccante centrale che sappia legare il gioco con i trequartisti. Una valida alternativa a Ferguson. A una certa ora della giornata era pure tornata a circolare l’ipotesi di uno scambio di centravanti col Milan Dovbyk–Gimenez, ma i due sembrano avere più o meno lo stesso profilo di attaccante, mentre al tecnico piacerebbe di più un jolly alla Fabio Silva, ideale per la sua versatilità su tutto il fronte d’attacco. Probabile che oggi si avrà l’accelerazione tanto attesa su entrambi i fronti: esterno e punta. Con Friedkin alla cloche di comando, Massara a Londra e Gasp in campo con un occhio teso al mercato, oggi si può completare la Roma.