LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso) – Tutti all’attacco. Gian Piero Gasperini spingerà avanti la Roma pure domenica, anche a costo di rischiare il contropiede. Per sferrare il colpo del ko alla Juventus e volare verso la Champions, il tecnico aprirà le ali Wesley e Zeki Celik, con Stephan El Shaarawy e Lorenzo Venturino primi cambi. Wesley è il valore aggiunto di questa squadra che corre veloce. L’ex Flamengo, l’acquisto più azzeccato con Donyell Malen, vive un momento magico.

È il giocatore venuto da altre realtà che ha reso di più finora e che interpreta alla perfezione i dettami di gioco di Gasp. Vorrebbe continuare così anche perché al momento è in ballottaggio con Vanderson del Monaco per una maglia da titolare con il Brasile del ct Carlo Ancelotti in chiave Mondiale. E ha pure gli occhi addosso delle big d’Europa, a partire dal Manchester City pronto a spendere per lui 50 milioni di euro.

Anche sull’altro corridoio, dove c’è Celik, l’allenatore romanista si aspetta la consueta spinta e le sovrapposizioni. Il turco, nel secondo tempo, potrà cedere il testimone in fase propositiva al più giovane Venturino, apparso in ottima condizione contro la Cremonese, fornendo spunti interessanti nei sedici metri. Nell’arena dell’Olimpico, del resto, gli esterni potranno esprimersi con un doppio modulo: il classico 3-4-2-1 di partenza e, in corsa, il 4 2 3-1, nel quale Wesley e Celik potranno partire da lontano, dialogando con i trequartisti Venturino, Cristante e Pisilli.

Una mossa, quella del cambio di schema, già utilizzata in passato ai tempi dell’Atalanta e che ora potrebbe rivelarsi l’arma vincente nei secondi 45′ con i bianconeri. Vista anche l’assenza quasi certa di un totem come Paulo Dybala, il cambio modulo può rappresentare davvero una soluzione concreta per aumentare qualità e imprevedibilità, senza perdere equilibrio. Nella speranza, comunque, che il rientrante Matias Soulé possa reggere il peso della fatica il più a lungo possibile.

E per mettere alle corde la Juve, Gasp prepara pure altri antidoti. Quali, ad esempio, le incursioni dei difensori Mancini e N’Dicka, gli inserimenti di Pisilli o le palle inattive e i calci d’angolo, in particolare: così, con la Cremonese, sono arrivati due gol. Una novità, che potrebbe fare la differenza considerato quanto la Roma crea già ad azione in corso. E gli schemi, provati e riprovati nelle ultime settimane, verranno ripetuti anche domenica: prima della gara con la formazione di Nicola i giallorossi erano quart’ultimi nella classifica dei gol originati da calcio piazzato, appena 8 di cui 3 su rigore.