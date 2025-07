Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dopo El Aynaoui, la Roma ha chiuso anche per Evan Ferguson: l’attaccante irlandese è sbarcato ieri sera a Ciampino. Arriva dal Brighton in prestito oneroso con diritto di riscatto a poco meno di 40 milioni. Classe 2004, cresciuto tra St. Kevin’s Boys e Bohemians, ha esordito giovanissimo in Premier League e si è imposto nella stagione 2022/23 con 6 gol e una tripletta contro il Newcastle.

De Zerbi lo ha paragonato a Vieri, mentre in patria è stato accostato a Van Basten. Dopo un grave infortunio al crociato e una parentesi poco brillante al West Ham, Ferguson cerca rilancio con Gasperini, che lo impiegherà come alternativa o partner di Dovbyk.