Corriere dello Sport (J. Aliprandi e R. Maida) – Dalla presentazione di Gasperini è emersa subito la voglia di mettersi al lavoro. L’obiettivo è entrare in Champions: “Non credo che per il momento la Roma possa lottare per lo scudetto, poi non si sa mai”. Accompagnato da Ranieri, Gasperini ha spaziato dagli attaccanti (“Tutti i centravanti avuti erano forti, io ho tirato fuori il loro meglio”) a Dybala (“Va bene così, spero stia in salute”), fino all’esperienza all’Inter (“Quando entri in una piazza con tanto entusiasmo, devi entrare forte”) e alla chiamata della Juve (“C’era l’interessamento ma ho avuto la sensazione che Roma fosse la scelta giusta”).