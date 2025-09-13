La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Wesley continua ad allenarsi regolarmente con il gruppo a Trigoria, ma il suo impiego contro il Torino resta in forte dubbio. L’esterno brasiliano, rientrato dagli impegni con la Nazionale con un sovraccarico alla coscia, potrebbe essere risparmiato da Gasperini, che non vuole correre rischi. Al suo posto è pronto Rensch, con Hermoso alle sue spalle, favorito su Celik per completare il reparto. Da segnalare anche i progressi di Ghilardi, che sta crescendo di condizione e a breve potrebbe tornare tra i candidati per una maglia da titolare.

Intanto, ieri Sky ha rilanciato alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Gasperini: «È stato importante stabilire un contatto efficace fin da subito. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere, ma i traguardi si costruiscono strada facendo. All’inizio è complicato fissare obiettivi chiari. Questo è un campionato molto equilibrato, tante squadre si sono rinforzate».