Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Adesso il primo obiettivo è quello di accontentare Gasperini con uno o due giocatori che possano garantire un salto di qualità al reparto romanista. Fabio Silva è sempre lì, in stand-by e in attesa di nuove informazioni da parte del suo entourage e della Roma. Manca l’intesa con il Wolverhampton, che vorrebbe incassare tutto in questa sessione di mercato – Massara spinge per un prestito con riscatto ma in quel caso Fabio Silva dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Eguinaldo, Djù, Sà ed Ezzalzouli gli altri nomi. Resta viva la pista Echeverri. Sancho ha al momento costi proibitivi.