Il Messaggero (S. Carina) – Gasperini si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Dopo le critiche seguite alla sconfitta con il Lille, il tecnico giallorosso si gode il primato in classifica e risponde con i risultati: “Sono molto contento per la gente e per i giocatori. Qualcuno giustamente non ci ha dato ancora credito sufficiente per essere in quella posizione, ma è una squadra che nel frattempo riesce a fare risultati e migliorare”.
Pur consapevole che la squadra ha ampi margini di miglioramento, Gasperini sottolinea la buona prestazione di Firenze, dove la Roma per la prima volta in stagione è riuscita a rimontare lo svantaggio. “La squadra mi ha seguito, dandomi credito fin da subito. Stiamo facendo un percorso tutti insieme e i risultati ci aiutano”, ha dichiarato.

Resta il nodo del centravanti, con Dovbyk ancora a secco e Ferguson fermato da un problema alla caviglia. L’impiego di Dybala come falso nove è stata una soluzione dettata dall’emergenza: “Lui può fare di tutto e oggi c’era bisogno”, ha spiegato Gasp, “ma è un giocatore che deve giocare con un attaccante davanti”.

Grandi elogi per Celik, definito “uno dei nostri punti di forza” per la sua affidabilità e duttilità. Infine, una battuta sui calci piazzati, che stanno diventando un’arma importante per la Roma“Potremmo chiedere di tirare tre calci d’angolo invece che un rigore”, ha scherzato il tecnico, alludendo al gol di Cristante e alla recente maledizione dal dischetto, per poi concludere con un auspicio: “Dobbiamo diventare forti anche sui rigori. Almeno lo spero…”.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE