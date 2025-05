Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Roma e Gian Piero Gasperini sono sempre più vicini: oggi potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca. Il tecnico piemontese è atteso all’incontro con i Friedkin, arrivati ieri a Firenze, per discutere alcuni nodi rimasti in sospeso, in particolare sulle prospettive di mercato, condizionate dal settlement agreement con l’Uefa. Gasperini vuole chiarezza anche sulla programmazione e sull’organizzazione interna a Trigoria, dove Ranieri sarà solo un consulente esterno.

Il contratto proposto è un triennale da 5 milioni più bonus. Possibili clausole legate alle plusvalenze. Intanto il tecnico deve risolvere la sua posizione con l’Atalanta, dove ha ancora un anno di contratto. Alla Roma partirebbe dal 3-4-2-1, con Abraham possibile primo rinforzo.