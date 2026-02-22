CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Gasperini è tornato sulla famosa cena con Totti, l’incontro che l’ex capitano ha prima accennato in un evento pubblico e poi smentito sui social. “Se fossimo andati a cena non ci sarebbe stato nulla di male – ha spiegato – ma non è successo. Il suo ruolo? Non ne ho mai parlato né con la società né con Ranieri. Se però mi chiedete un’opinione, per me Totti è una grandissima risorsa. Ho anche delle idee su come potrebbe essere valorizzato”.

Il ritorno di Francesco in società è un argomento ancora top secret, ma i colloqui vanno avanti e il piano del Friedkin resta più attuale che mai: investire l’ex capitano di un ruolo dirigenziale a 360 gradi, con compiti di rappresentanza e pure di sostegno al progetto tecnico. Perché il centenario del 2027 è fondamentale in termini di comunicazione e marketing, ma non sfruttare le competenze calcistiche di Totti sarebbe delittuoso.