Corriere dello Sport – Tre giorni e mezzo di riposo concessi da Gasperini alla Roma, che tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Una pausa premio per il lavoro svolto in queste prime settimane e per il clima sereno nello spogliatoio.

Intanto rientrano i nazionali: già disponibili Celik e Ziolkowski, oggi tocca a Mancini, El Aynaoui e Tsimikas, domani a N’Dicka, Ferguson, Pisilli e Dovbyk. L’ultimo a rientrare sarà Wesley, atteso a Trigoria il 12 settembre, a due giorni dalla partita con i granata.