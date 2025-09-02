Corriere dello Sport (G. Marota) – In totale gli acquisti sono stati otto. Non tutti però, già oggi, hanno caratteristiche e pedigree per far compiere alla squadra un salto di qualità. Sono arrivati tanti giovani, questo sì. In questo puzzle proverà a muoversi un allenatore dispiaciuto per qualche promessa disattesa. I Friedkin avevano rassicurato il tecnico circa la volontà di alzare il livello, garantendo qualcosa di diverso rispetto all’arrivo del solo Bailey. Gasperini esce da questa sessione amareggiato ma consapevole di avere un gruppo sano e un ambiente che lo stima.