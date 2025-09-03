Gasp, delusione e rilanci

Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Qualche malumore c’è stato, inevitabile dopo un mercato chiuso senza i rinforzi attesi, ma Gian Piero Gasperini ha voluto stemperare i toni. Il tecnico della Roma ha smentito le voci su una presunta rottura con il direttore sportivo Frederic Massara e addirittura su possibili dimissioni del dirigente: «Con la società c’è sempre stata comunione d’intenti. Massara? Facciamo due mestieri diversi», ha chiarito Gasp, ammettendo comunque qualche differenza di vedute.

Il nodo resta il reparto offensivo: «Avevamo individuato profili validi, ma la realtà del mercato non ci ha portato ciò che volevamo. Le ultime ore sono sempre travagliate e le soluzioni disponibili non avrebbero dato un vantaggio tecnico».

Ora l’obiettivo è valorizzare quanto già a disposizione. Gasperini ha confermato piena fiducia nei nuovi innesti, ma soprattutto nel recupero di chi è rimasto: «Voglio ritrovare il miglior Dovbyk, ma anche Baldanzi e Pellegrini».