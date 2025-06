Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma presenta Gasperini il 17 giugno, giorno dell’anniversario del terzo scudetto. La sfida per l’ex Atalanta è intrigante, in quanto ha abbandonato le certezze di Bergamo per una grande piazza in cui vorrà dimostrare di essere efficace.

Il suo ruolo nell’immediato è quello di ristabilire un’identità di gioco. Il tecnico di Grugliasco è stato chiamato per demolire e costruire insieme. Sono processi laboriosi quando sono simultanei. Il nostro avrà bisogno di supporto per combattere le resistenze che accompagnano ogni cambiamento.