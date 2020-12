Gasp conferma Gomez rincalzo. Toloi in panchina

Corriere dello Sport (G.Gnecchi) – Ieri è tornato ad allenarsi con la prima squadra Toloi, il che sottolinea la sua guarigione. Però da qui a giocare subito ne corre sicché al massimo andrà in panchina. Gasperini dovrebbe confermare l’undici che ha battuto la Fiorentina, per cui contro la Roma non dovrebbero esserci novità.

Qualcuno però ipotizza che Gomez possa tornare titolare dopo la riapparizione in campo nel secondo tempo contro la Fiorentina, ma non crediamo che Gasperini devii dalla nuova linea che esclude il capitano, perché in partenza, e di conseguenza conferma il varo definitivo dello scacchiere futuro.