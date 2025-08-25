Gasp aspetta i rinforzi

Corriere della Sera (D. Stoppini) – Gasp vede una Roma già sintonizzata sulle sue idee, ma insiste sui rinforzi, soprattutto in attacco. Dopo il Bologna, il tecnico è convinto: serve un esterno sinistro. Sancho resta il sogno, nonostante il “non ha detto no”, ma il piano B è Fabio Silva, più di Embolo e George.

Se parte Dovbyk, gli innesti offensivi diventano due. Intanto si lavora anche per un vice-Angeliño (Tsimikas scartato), un difensore (Ziolkowski in arrivo) e un centrocampista, visto che El Aynaoui andrà in Coppa d’Africa e Pisilli potrebbe essere ceduto in prestito. La deadline è a pochi giorni: la Roma non può più aspettare.