Il Messaggero (G. Lengua) – Guardando alla rosa, nessun attaccante ha le caratteristiche del centravanti ideale di Gasperini. Dovbyk le ha mostrate a fasi alterne e per questo Gasp è propenso a confermare le impressioni che aveva prima di prendere la Roma, cioè sostituire il centravanti con un profilo più adatto.

I nomi non mancano, anche se al momento sono solo idee. Bisogna capire cosa fare con Dovbyk, pagato 36 milioni appena un anno fa. Un investimento del quale la Roma non se ne può liberare senza un progetto di cessione che possa far rientrare il club delle spese sostenute.