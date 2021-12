Gasp al completo. C’è Malinovskyi

Corriere dello Sport (P. Iannarelli) – Ora il quadro della seconda parte di stagione è completo. Dopo i sorteggi di Europa League, l’Atalanta di Gasperini ha scoperto che in Coppa Italia dovrà affrontare il Venezia in gara unica. Un inizio di settimana in cui la compagine orobica ha visto in maniera meno sfocata il proprio futuro, con la vittoria ottenuta in rimonta sul Verona a cancellare l’eliminazione dalla Champions League.

Dopo il successo al Bentegodi il tecnico di Grugliasco ha concesso ai suoi un giorno di riposo, ieri la squadra si è riunita nuovamente al centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia per preparare la gara contro la Roma. Rosa al gran completo fatta eccezione per Robin Gosens, l’esterno tedesco infatti proseguirà il suo recupero in Germania prima di tornare a Bergamo. Per il big match contro i giallorossi il Gasp ritroverà Malinovskyi, assente nell’ultima giornata di campionato a causa della squalifica per somma di ammonizioni.