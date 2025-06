Il Tempo (F. Biafora) – Gasperini ha detto sì alla Roma, dopo il faccia a faccia a Firenze con i Friedkin e il pressing di Ranieri e Ghisolfi. Ora manca solo la risoluzione del contratto con l’Atalanta (scadenza 2026) per poter firmare il triennale con i giallorossi.

A confermare tutto è lo stesso tecnico con una lettera a L’Eco di Bergamo: “Lascio per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo”. Mercoledì sarà a Roma per il matrimonio di Scamacca, poi inizierà a lavorare sulla rosa, studiata già dai primi contatti invernali.

Decisive le rassicurazioni ricevute sul mercato e il coinvolgimento diretto nelle scelte, nonostante i vincoli del Fair Play Finanziario. Gasperini vuole una partenza forte per ridare slancio alla Roma e coronare la propria carriera con una vittoria importante nella Capitale.