Corriere dello Sport (R. Maida) – Ieri Gasperini è atterrato a Roma e, in occasione del matrimonio di Scamacca, ha avuto modo di scambiare due parole con Pellegrini ed El Shaarawy. Non risulta sia andato a Trigoria, dove entrerà oggi se i suoi legali avranno sbrogliato la risoluzione del contratto dall’Atalanta. Ghisolfi e Ranieri lo attendono per la firma.

Gasp sta studiando la rosa e ha già identificato la necessità di acquistare quattro calciatori: un attaccante, un difensore centrale, un centrocampista e un esterno. Sa però che ogni mossa sarà condizionata dalle operazioni in uscita.