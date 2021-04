Garcia difende Fonseca: “In Serie A gli allenatori stranieri sono sempre un passo indietro”

Rudi Garcia è tornato a parlare della Serie A. Il tecnico francese la conosce bene dopo l’esperienza sulla panchina della Roma e ieri, durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Nantes, “ha preso le difese” di Paulo Fonseca. Il portoghese infatti è in bilico e non ha certezze sul futuro, per questo motivo Garcia ha voluto precisare che in Italia i tecnici stranieri vengono criticati un po’ troppo. Queste le sue parole:

“Forse un giorno dovremmo essere un po’ più supportati dai nostri media nazionali. Sono stato in Italia e ho visto come vengono giudicati i tecnici stranieri rispetto a quelli italiani. Sei sempre un passo indietro quando sei un allenatore straniero. C’è una forma di protezione e promozione degli allenatori locali, che è importante e dà loro forza quando tentano un’esperienza all’estero. Onestamente i tecnici francesi non hanno meno qualità degli altri. Ci sono ottimi allenatori dappertutto, soprattutto in Francia“.