Il Tempo (F. Biafora) – Quasi tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Gasperini sulla panchina della Roma. Con una garanzia ormai dalla sua parte: il legame con Ranieri, consulente dei Friedkin che ha assunto un ruolo determinante per fargli accettare la corte dei giallorossi.

Intanto nelle scorse ore sono stati risolto i nodi per la risoluzione con l’Atalanta: biosgna solo mettere nero su bianco. La strada per la firma con la Roma è spianata e nelle prossime ore, durante il suo viaggio nella Capitale per il matrimonio di Scamacca, verranno completati tutti i documenti. Con tanto di prima riunione tecnica con la dirigenza.