Corriere dello Sport (L. Scalia) – Matias Soulé vuole chiudere la stagione con il botto: a Torino sarà titolare per la quattordicesima volta consecutiva. Ormai è una garanzia, capace di incidere ovunque giochi.

L’infortunio di Dybala lo ha spinto a prendersi più responsabilità, diventando il faro dell’attacco giallorosso nella rincorsa alla Champions. Ranieri lo ha sempre difeso: “Soulé è il futuro della Roma”. E oggi quel futuro è già presente.

Da gennaio in poi ha messo a segno 4 gol e 4 assist in 13 partite, dopo essere stato tolto dal mercato nonostante l’interesse concreto di Fulham e Bologna. L’investimento da 30 milioni oggi è pienamente giustificato: talento puro, capace di segnare, far segnare e accendere la manovra. Contro il Torino, Ranieri punterà ancora su di lui.