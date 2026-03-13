Michael Gandler, Chief Revenues Officer della Roma, ha parlato così a margine dell’evento tenutosi presso il Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marcon per la presentazione dello sponsor Eurobet:

“Sono molto contento di essere qui. È un momento importante per il club, per il nostro futuro. Per me è una piccola storia. La prima settimana che sono arrivato qui ho conosciuto Andrea di Eurobet. Roma è un club importante. La proprietà ha fatto tanti investimenti. Noi siamo ad un punto in cui c’è una tifoseria importante. Vogliamo avere un approccio diverso. Vogliamo portare visibilità e sviluppare il marchio sul mercato. Prossimi passi? È difficile da dire. Non posso condividere la maglia in 20 pezzi. Ma abbiamo tanti partner importanti che vogliono appoggiare la squadra.”