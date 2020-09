Gandini: “Io alla Roma? Fa piacere l’interesse”

Corriere dello Sport (R.Maida) – “Essere accostati alla Roma fa piacere..” Umberto Gandini, presidente della Lega basket, ha commentato le voci di un possibile ritorno in giallorosso ai microfoni di TMW Radio: “A Roma sono stato molto bene, purtroppo è stata un’esperienza più breve di quanto avrebbe potuto e dovuto essere. Ho lavorato 26 anni nel calcio e sono contento che la mia professionalità sia ancora apprezzata. Ma ora sono presidente della Lega basket e mi sto occupando solo di questo“. Gandini ha avuto diversi contatti con i Friedkin in questi mesi e potrebbe ricevere ancora una chiamata, quella decisiva. In quel caso accetterebbe di tornare: in questo senso la separazione tra la Roma e Baldissoni lo aiuta. Ma stavolta non tornerebbe come Ceo, dal momento che la poltrona è occupata da Fienga.